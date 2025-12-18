Sale la tensione a Bruxelles durante le proteste dei trattori in corso a Place du Luxembourg, davanti agli edifici del Parlamento europeo. La polizia è intervenuta inizialmente con l’uso di idranti per disperdere i manifestanti, per poi avanzare lanciando fumogeni.

Danneggiate le vetrate di Stazione Europa

I manifestanti hanno lanciato patate, barbabietole, uova, pietre, bottiglie e petardi. Le vetrate dell’edificio della Stazione Europa, che si affaccia sulla piazza, sono state danneggiate.

I disordini sono durati alcuni minuti. Successivamente, le forze dell’ordine sono arretrate lungo la recinzione di filo spinato installata per impedire l’accesso all’Eurocamera.

I manifestanti protestano contro i piani dell’Ue sul prossimo bilancio pluriennale (2028-2034) e sulla Pac e contro l’accordo commerciale con il blocco sudamericano del Mercosur.

“90 miliardi sottratti ai contadini per darli alla Germania”

Oltre 40 le organizzazioni agricole provenienti da tutti e 27 i Paesi Ue presenti alla manifestazione, dove sono attesi più di 10mila agricoltori. La delegazione italiana la più numerosa, dopo quella franco-belga. Tra i presenti Confagricoltura, Coldiretti e Cia-Agricoltori.

“Possiamo essere felici di un’Europa che sottrae 90 miliardi ai contadini per darli alla Germania, per costruire nuovi carri armati e per finanziare la riconversione industriale?”. Così il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, rivolgendosi alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.