Probabilmente si tratta di un impulso irresistibile, di sicuro tentare di aprire il portellone d’uscita di un aereo in volo è il più irrazionale dei gesti che un essere umano possa compiere. Irrazionale e raro, e tuttavia capita più spesso di quanto siamo disposti a concepire.

A soli 15 minuti dall’atterraggio

Ieri, 11 dicembre, per esempio, sul volo Boston-Hong Kong, un ventenne con passaporto cinese ha pensato bene di provare ad aprire il portellone quando era praticamente arrivato, a soli 15 minuti dall’atterraggio previsto.

“Il nostro equipaggio di cabina è intervenuto immediatamente, ha ispezionato il portellone per assicurarsi che fosse ben chiuso e ha segnalato l’incidente alle autorità competenti e alla polizia”, ha dichiarato Cathay Pacific in un comunicato, precisando che “nessun membro dell’equipaggio o passeggero è rimasto ferito”. Il tizio è stato arrestato. Speriamo siano indulgenti con lui.