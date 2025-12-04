La Russia libererà il Donbass e la “Nuova Russia” (la “novorossiya”, i territori ucraini annessi unilateralmente, ndr) con mezzi militari o con altri mezzi: lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un’intervista al canale televisivo India Today alla vigilia di una missione nel Paese asiatico. Il presidente russo ha sottolineato: “Tutto si riduce a questo: o libereremo questi territori con la forza, oppure le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di combattervi”.

Putin ha aggiunto che l’incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner “è stato molto utile”. L’inquilino del Cremlino ha aggiunto che “Washington ha proposto di suddividere il piano in 28 punti in quattro pacchetti separati. Hanno proposto di discuterne con noi”, ha detto spiegando che si tratta comunque degli stessi temi discussi con Donald Trump in Alaska.

L’incontro con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner è durato cinque ore perché “lavorare sul piano di pace per l’Ucraina è difficile” e “ogni punto dovrebbe essere discusso in dettaglio, poiché la Russia non è d’accordo con tutti”, ha detto ancora il presidente russo Vladimir Putin. “Ecco perché ci è voluto così tanto tempo” ha spiegato, aggiungendo che “è stata una conversazione necessaria, assolutamente concreta”. Putin ha osservato che ci sono state questioni su cui non è stato raggiunto un consenso.

“Trump è sincero, cerca una soluzione ma è difficile”

Il leader russo ha proseguito parlando dell’impegno di Trump, che sta “cercando sinceramente di trovare una soluzione consensuale al problema ucraino, ma questo compito non è facile. Questo è un compito difficile e una missione difficile quella che il presidente Trump si è assunto. Riuscire a raggiungere un consenso tra le parti in conflitto non è un’impresa facile. Ma il presidente Trump sta davvero cercando sinceramente di riuscirci, ne sono certo”, ha concluso Putin.