Secondo l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), sono nove i paesi che possiedono armi nucleari: Russia, Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito, Pakistan, India, Israele e Corea del Nord.

Secondo il rapporto 2025 della Federation of American Scientists (FAS), questi stati dispongono di circa 12.331 testate nucleari, di cui oltre 9.600 operative. Pur essendo un numero molto inferiore rispetto alle circa 70.000 testate della Guerra Fredda, gli arsenali moderni sono più tecnologicamente avanzati e si prevede una crescita nel prossimo decennio.

Russia e Stati Uniti detengono la maggior parte delle armi: la Russia ha oltre 5.500 testate, gli Stati Uniti 5.044, distribuite anche in Turchia, Italia, Belgio, Germania e Paesi Bassi. Insieme rappresentano quasi il 90% degli arsenali mondiali. Le stime per Corea del Nord e Israele parlano di 40-50 e circa 90 testate, rispettivamente.

Le armi nucleari tattiche sono quelle non classificate come strategiche e includono testate più piccole, ma potenti: fino a 300 kilotoni, circa 20 volte la bomba di Hiroshima. La Russia ne possiede 1.912, gli Stati Uniti 200 (100 dispiegate in cinque paesi europei). Infine, sono 34 i Paesi che approvano il possesso o l’uso di armi nucleari tramite alleanze di difesa come NATO e CSTO, inclusi tra gli altri Italia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Turchia e Spagna.