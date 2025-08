Quando inizia la scuola a settembre 2025? Ogni regione italiana decide in autonomia il calendario scolastico, quindi il primo giorno di scuola non è uguale per tutti. Alcune regioni iniziano già dall’8 settembre, altre attendono fino al 16. In queste settimane, quasi tutte hanno pubblicato le date ufficiali per l’anno scolastico 2025/26.

Ecco il primo giorno di scuola regione per regione:

Abruzzo : 15 settembre

: 15 settembre Basilicata : 15 settembre

: 15 settembre Calabria : 16 settembre

: 16 settembre Campania : 15 settembre

: 15 settembre Emilia Romagna : 15 settembre

: 15 settembre Friuli Venezia Giulia : 11 settembre

: 11 settembre Lazio : 15 settembre

: 15 settembre Liguria : 15 settembre

: 15 settembre Lombardia : 12 settembre

: 12 settembre Marche : 15 settembre

: 15 settembre Molise : 15 settembre

: 15 settembre Piemonte : 10 settembre

: 10 settembre Provincia Autonoma di Bolzano : 8 settembre

: 8 settembre Puglia : 16 settembre

: 16 settembre Sardegna : 15 settembre

: 15 settembre Sicilia : 15 settembre

: 15 settembre Toscana : 15 settembre

: 15 settembre Trentino : 10 settembre

: 10 settembre Umbria : 15 settembre

: 15 settembre Veneto : 10 settembre

: 10 settembre Valle d’Aosta: 10 settembre

Dopo l’inizio delle lezioni, la prima pausa sarà per Ognissanti, il 1° novembre, ma nel 2025 cadrà di sabato, giorno in cui molte scuole sono già chiuse, quindi l’impatto sarà limitato. Diversa la situazione per l’Immacolata, che l’8 dicembre 2025 cadrà di lunedì e permetterà un fine settimana lungo. Le vacanze natalizie si estenderanno, con leggere differenze tra regioni, dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Da quel momento, studenti e docenti affronteranno un lungo periodo senza interruzioni fino alla Pasqua, che nel 2026 cadrà il 5 aprile, tranne nei territori dove è prevista una pausa per il Carnevale, come Lombardia, Piemonte e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nel finale di anno scolastico si susseguiranno le tre principali festività nazionali. Tuttavia, nel 2026 il 25 aprile (Festa della Liberazione) e il 1° maggio (Festa del Lavoro) cadranno di sabato, riducendo le possibilità di creare un ponte. Più favorevole, invece, la Festa della Repubblica del 2 giugno, che sarà un martedì e potrebbe offrire l’occasione per un fine settimana lungo.