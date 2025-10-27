Una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all’addome da una sua coetanea e sua compagna con la quale aveva appena avuto una discussione sentimentale presto sfociata in rissa aperta nel centro storico di Genova.

Discussione e poi rissa con lancio di bottiglie

La ragazza è stata ricoverata al Galliera: non sono in pericolo di vita né lei né il feto che porta in grembo. I fatti, e cioè la discussione e poi la rissa con lancio di bottiglie (e un vetro ha colpito una delle amiche e conoscenti presenti), nel pomeriggio di domenica in piazza Santa Fede

Sul posto polizia e mezzo di soccorso. La ragazza che ha ferito la vittima è stata identificata. Quando si è accorta del sangue scaturito a causa delle ferite inflitte ha accusato un malore, è svenuta.

Poco prima, però, al culmine della tensione, aveva tirato fuori dalla tasca un coltello e non naveva esitato a colpire l’amica sul ventre all’altezza dei polmoni. L’aspettano un interrogatorio e conseguenze penali gravi.