Una ragazza di 28 anni di origine cubana è stata trovata morta nella sua doccia, presumibilmente folgorata. È accaduto a Novellara (Reggio Emilia), la scorsa notte, in Strada dei boschi. A dare l’allarme intorno alle 3 è stata la nonna della ragazza, che l’ha trovata riversa nel bagno, locale adiacente a un garage. Vano l’intervento del 118. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Gualtieri e di Guastalla e saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica che potrebbe aver provocato quello che appare come un incidente.