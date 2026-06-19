Ha svolto l’esame di terza media e poi lo scorso lunedì si è tolto la vita. A trovarlo in casa esanime la mamma nella loro casa nel Veneziano. Il tredicenne andava bene a scuola e non avrebbe manifestato ansia per le prestazioni scolastiche. La Procura della repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo d’indagine sulla morte del ragazzo. Lo scopo degli approfondimenti, riferiscono i quotidiani locali Gazzettino, Nuova Venezia e Corriere del Veneto, è quello di accertare se all’origine del gesto vi siano stati atti di bullismo.

La scuola frequentata dal 13enne si è attivata per offrire un servizio psicologico ai compagni di classe e sta collaborando con le forze dell’ordine nelle indagini. Qualora emergessero responsabilità da parte di coetanei, il fascicolo d’indagine verrà trasmesso alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.