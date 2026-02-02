Una situazione al limite dell’incredibile ha impegnato i medici dell’ospedale Rangueil di Tolosa, nel sud della Francia. Nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, un giovane di 24 anni si è presentato al pronto soccorso lamentando dolori intensi, senza però spiegare con precisione l’origine del malessere. Solo dopo gli accertamenti clinici è emersa la causa del problema: nel corpo del paziente era presente un oggetto che si è rivelato essere una granata risalente alla Prima guerra mondiale. Di fronte a un potenziale rischio esplosivo, il personale sanitario ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e richiesto l’intervento degli artificieri.

L’intervento di medici e artificieri

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, tra cui il quotidiano La Dépêche, durante le procedure mediche i chirurghi si sono resi conto della natura dell’oggetto: un residuato bellico lungo circa 16 centimetri e con un diametro di circa 4. La scoperta ha fatto scattare il protocollo di sicurezza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e specialisti della polizia, che hanno creato un perimetro protetto attorno all’area interessata per evitare rischi a pazienti e personale. Solo dopo la messa in sicurezza, i medici hanno potuto procedere con l’operazione per rimuovere l’ordigno, un intervento delicato ma concluso con successo.

Esito e possibili conseguenze

Una volta estratta, la granata è stata affidata agli artificieri, che hanno provveduto a disinnescarla. Il giovane, secondo le informazioni disponibili, è in buone condizioni di salute e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Resta però aperta la questione legale: il possesso di un ordigno militare, anche se risalente a oltre un secolo fa, potrebbe configurare violazioni della normativa sulle armi e sul materiale bellico. Le autorità valuteranno ora eventuali responsabilità, mentre l’episodio resta uno dei casi medici più insoliti registrati di recente nella struttura ospedaliera francese.