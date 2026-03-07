Un ragazzo di 15 anni affetto da disabilità mentale è stato ucciso martedì 3 marzo in un attacco da parte di un grosso felino nei pressi del villaggio di Khairatia, nello stato indiano dell’Uttar Pradesh. Il corpo della vittima è stato trovato all’interno di una capanna di paglia. Non era la prima volta che il giovane usciva di notte, allontanandosi da casa, senza avvertire la famiglia. A uccidere il 15enne potrebbe essere stata una tigre o un leopardo, ancora non è stato identificato con precisione l’animale, quasi sicuramente un felino.

Un funzionario ha affermato che parte del collo del ragazzo era stata mangiata e sotto il mento sono state riscontrare grosse ferite provocate da artigli. I contadini della zona hanno protestato contro le autorità forestali, denunciando la loro inattività a fronte della presenza di questi predatori pericolosi per l’uomo. Per questo sono stati rassicurati sul fatto che saranno messe delle esche per catturare il grosso felino.