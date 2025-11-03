A Boscoreale (Napoli) il 18enne Pasquale Nappo è stato ucciso in piazza Pace da almeno tre colpi di pistola. Il giovane, ritenuto vicino agli ambienti dello spaccio di Scafati, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove però è deceduto poco dopo il ricovero. Testimoni hanno raccontato di uno scontro improvviso tra due gruppi di ragazzi, seguito dagli spari e dal caos tra i presenti.

I fermati e le indagini dei carabinieri

Le indagini lampo dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno portato al fermo di due giovani, di 18 e 23 anni, entrambi originari della stessa città. I due si sono consegnati spontaneamente ai militari durante la notte. Secondo le ricostruzioni, il 23enne era alla guida dello scooter, mentre a sparare sarebbe stato il diciottenne, coetaneo della vittima. Entrambi sono ora sotto la custodia dei carabinieri e saranno destinatari di un decreto di fermo emesso dalla Procura di Torre Annunziata, che indaga per omicidio volontario aggravato.