Che il cane sia il migliore amico dell’uomo è cosa nota. Ora, una vicenda che arriva dall’altra parte del mondo, per l’esattezza dall’Argentina, sembrerebbe confermare in pieno tale sentito comune. Per una settimana Samuel Amaya, 17 anni, un ragazzo che vive nel quartiere General Savio della città di Córdoba, era sparito nel nulla. Una situazione preoccupante, aggravata dal fatto che il giovane è affetto da un ritardo dello sviluppo. La sua famiglia ha subito lanciato l’allarme, facendo partire la denuncia di scomparsa, che ha attivato il protocollo di ricerca.

Le ricerche sono andate avanti senza sosta per giorni, ma la svolta è arrivata solo con una chiamata al 911, considerata decisiva dalle autorità. L’indicazione portava a La Mezquita, una zona rurale a ovest della città, nei pressi della strada per La Calera. Ed effettivamente era giusto, così, mercoledì 3 dicembre 2025, gli agenti hanno ritrovato Samuel. Il ragazzo era vivo, cosciente, in buone condizioni. Accanto a lui c’è il suo amico a quattro zampe, che evidentemente non lo aveva mai abbandonato, capendo la pericolosità della situazione. “Era sempre accompagnato dal suo cane e compagno Tiki, che sicuramente si è preso cura di lui”, ha dichiarato il ministro della Sicurezza di Cordoba, Juan Pablo Quinteros. Una storia a lieto fine.