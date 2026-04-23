“Nella mia città ormai è consentito il sesso in strada”. Comincia così lo sfogo di una cittadina di Viterbo, che via social ha denunciato una situazione di degrado da lei riscontrata nella zona di porta San Leonardo e delle Fortezze, dove sono ancora in corso gli interventi di riqualificazione dell’area intorno alla ex chiesa. In questa zona, c’è chi si lascerebbe andare a rapporti intimi in strada, anche in pieno giorno. A dare eco allo sfogo della donna è il sito Viterbo Today.

“Vige il degrado, la povertà, l’emarginazione – descrive Paola D. -. Lì dove vivono gli abbandonati da Dio e dagli uomini, in senso letterale perché nessuno li aiuta, non vedo né la Chiesa né i politichetti viterbesi. Si saranno ingarbugliati con i nastri da tagliare? E gli altri si saranno ingarbugliati reggendo i nastri?”. “A tutti i tagliatori di nastro – prosegue ancora la cittadina – direi di farsi un giro a porta San Leonardo/Fortezze. Oltre al bel pratino nuovo nuovo ma già pieno di immondizia, vige il degrado, la povertà, l’emarginazione. Tutti i giorni passo da porta San Leonardo: è un mese che c’è un materasso buttato a terra, è da anni che si passa in mezzo agli escrementi di piccioni e di esseri umani, siringhe e preservativi lasciati a terra per giorni e giorni senza che qualcuno passi a pulire”.