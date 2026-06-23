Un episodio inquietante si è verificato nel fine settimana sulla costa ravennate, in una spiaggia libera di Lido Adriano, Ravenna, dove un uomo di 48 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Tutto è iniziato quando una donna, in spiaggia con i propri figli, ha notato comportamenti sospetti da parte dell’uomo, già presente sul posto.

Secondo il suo racconto, il 48enne avrebbe iniziato a fissarla in modo insistente, generando crescente disagio. La situazione è poi degenerata poco prima di mezzogiorno, quando l’uomo avrebbe compiuto atti di autoerotismo in presenza di famiglie e bambini.

Il video della testimone e l’intervento della polizia

La donna ha avuto la prontezza di filmare la scena con il proprio telefono cellulare, raccogliendo così una prova decisiva. Subito dopo ha contattato il numero di emergenza, fornendo alla polizia anche la posizione esatta dell’uomo.

La segnalazione è arrivata alla Questura di Ravenna poco prima delle 12:00 e ha permesso l’intervento rapido di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti hanno acquisito il video e ascoltato la testimonianza della donna, identificando il 48enne ancora presente sul posto.

Identificazione, fermo e denuncia

Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe mostrato un comportamento agitato e sospetto. Identificato come residente nel Bolognese ma domiciliato di fatto a Ravenna, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti.

Al termine delle verifiche, il 48enne è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante della vicinanza a spazi frequentati abitualmente da minori. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.