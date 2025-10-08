Lo scorso 30 aprile una donna di circa trent’anni si era recata in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare la droga dal suo fornitore abituale. Il pusher, palesemente ubriaco, l’aveva però aggredita e violentata, dopo averla minacciata e percossa con calci e pugni e con diversi colpi inferti con l’impugnatura di un machete. A distanza di 5 mesi, la polizia ha arrestato un 22enne di nazionalità marocchina, accusato di violenza sessuale aggravata dall’uso di armi.

La ricostruzione, le indagini e l’arresto

Stando alla ricostruzione degli investigatori, la donna aveva raggiunto un’area isolata per incontrare il suo fornitore di droga. Una volta capito che l’uomo era ubriaco, avrebbe tentato di allontanarsi, ma lui l’ha colpita con violenza. L’uomo ha poi abusato di lei. Dopo l’aggressione, la vittima è riuscita a fuggire e a raggiungere l’ospedale, dove i medici hanno riscontrato lesioni compatibili con quanto denunciato. La sua testimonianza ha così dato inizio alle indagini.

Gli agenti della Squadra Mobile di Rieti, grazie alla testimonianza della donna e agli elementi raccolti sul luogo dell’aggressione, sono riusciti a risalire al 22enne marocchino, incensurato e sbarcato a Lampedusa nel 2022. L’uomo aveva chiesto la protezione internazionale. La vittima lo ha immediatamente riconosciuto grazie a un confronto fotografico. La Procura di Rieti ha così emesso un’ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale aggravata dall’uso di armi e per lesioni personali. Dopo alcune settimane di ricerche, l’uomo è stato fermato in Campania dalla Squadra Mobile di Rieti e dagli agenti del Commissariato “Vasto Arenaccia” di Napoli. Infine, è stato portato nel carcere di Secondigliano. Il gip di Napoli ha convalidato il fermo, mentre l’inchiesta, coordinata dalla Procura di Rieti, prosegue per ricostruire i dettagli dell’aggressione e per verificare eventuali precedenti contatti tra la vittima e il 22enne arrestato.