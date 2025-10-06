Due giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni gravissime, e quattro ventenni sono stati arrestati dopo una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica all’esterno di una discoteca di Montesarchio. La vittima più grave è un diciassettenne di Vitulano, colpito violentemente alla testa con una mazza da baseball, riportando una frattura cranica. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Pio di Benevento, dove si trova in coma farmacologico. L’altro giovane ferito ha riportato lesioni meno gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe nata da un violento alterco tra due gruppi di ragazzi, ma gli investigatori non escludono la pista di una spedizione punitiva. I quattro presunti responsabili, tutti poco più che ventenni, sono stati identificati e fermati dai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica dei fatti.