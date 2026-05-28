Una violenta rissa tra due gruppi di giovani è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione Parco delle Groane di Garbagnate Milanese, nel Milanese, provocando momenti di panico tra i passeggeri e disagi alla circolazione ferroviaria.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, una ventina di ragazzi di origine nordafricana o di seconda generazione, tra i 19 e i 24 anni, si sarebbero affrontati con mazze e bastoni per motivi ritenuti futili, forse legati a contrasti precedenti tra due diverse bande.

La situazione è degenerata rapidamente in una sassaiola: alcune pietre sono state lanciate contro il gruppo rivale e verso un treno fermo al binario 4. Un sasso ha colpito al volto uno dei giovani coinvolti, mentre un altro ha infranto il finestrino di un convoglio in banchina. In totale sono stati registrati cinque feriti o contusi, tra cui un bambino di 9 anni. Due giovani sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Garbagnate, mentre altri tre hanno rifiutato le cure mediche. Nessuno risulterebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti numerosi agenti della Polfer, i carabinieri e il personale del 118 con diverse ambulanze. Tredici giovani sono stati identificati e ora l’autorità giudiziaria valuterà eventuali provvedimenti. La tratta ferroviaria tra Garbagnate Milanese e Novate Milanese, sulla linea Saronno-Milano Cadorna, è rimasta bloccata dalle 17.30 con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. La circolazione è tornata regolare intorno alle 19.30 dopo la conclusione degli accertamenti delle forze dell’ordine.