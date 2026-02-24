Da diversi anni, quando si parla di fatti di cronaca legati a Milano, spesso si cita il bosco di Rogoredo, uno dei tanti “non luoghi” delle nostre città. Il bosco è infatti noto per lo spaccio e per la presenza di tossici che consumano droga. Rogoredo è al centro di vicende legate al degrado e alla più cronaca cruenta. Non ultimo l’episodio di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia arrestato per aver ucciso lo spacciatore Abderrahim Mansouri.

Il bosco di Rogoredo

Il Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano, descrive cosa è il parco ora, dove si trova e cosa potrebbe diventare grazie ad un progetto a cui sta lavorando con il Comune di Milano: “Nella zona sud-est di Milano (quartieri Porto di Mare e Rogoredo), vicino all’abbazia di Chiaravalle e al comune di San Donato Milanese, si estende un’area boschiva che solo in minima parte è stata attrezzata a parco pubblico”.

“Alberi ad alto fusto sono cresciuti nell’area che agli inizi del ‘900 era stata designata per ospitare il porto che doveva collegare Milano al Po e quindi al mare. Oggi quel bosco è diventato un grande ritrovo di spaccio di ogni tipo di sostanza stupefacente, è diventato il “boschetto della droga”. Bande di tossici girano per i quartieri, bivaccano nella stazione ferroviaria e nella stazione della Metro Rogoredo. Quella che potrebbe trasformarsi in un’oasi naturalistica per i cittadini è oggi un’ampia area off-limits. Tanti sono gli sforzi del comune di Milano, di associazioni di cittadini, di Onlus”.

“Ho passato più di un anno al ‘Boschetto della droga’”

Nel 2019 Sonia Bergamo, una ricercatrice della facoltà di Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale Applicata all’università di Milano Bicocca aveva raccontato di aver passato diverso tempo all’interno del bosco con lo scopo di svolgere là una ricerca che poi aveva parzialmente raccontato in un articolo su Vice, dal titolo “ho passato più di un anno al ‘Boschetto della droga’ di Rogoredo”: “La prima volta che sono entrata nel boschetto (…)ero con un operatore della Croce Rossa—gli spacciatori si fidano solo di loro, perché hanno tutto l’interesse a far sì che nessuno muoia”.

“Prima di guadagnarmi la fiducia dei consumatori ho dovuto trascorrere 35 giorni in affiancamento con gli operatori (…) che fornisce l’unico servizio di riduzione del danno presente. Ho sempre rivelato il motivo della mia presenza, quindi non sono mai riuscita a parlare con gli spacciatori, al massimo con le vedette che fanno parte del complesso sistema di protezione intorno allo spaccio”.

La Bergamo raccontava ancora: “Contrariamente a quanto sostiene la stampa, di numeri non si può parlare con precisione. Nemmeno le forze dell’ordine, che sono lì quotidianamente, hanno dati certi. Posso dire che 500 persone al giorno è una stima ragionevole. Ma potrebbero essere molte di più, perché c’è un consistente pendolarismo del consumo da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe. Per quanto possa sembrare strano intraprendere un viaggio in treno per comprare una dose, il motivo è molto semplice: non ci sono prezzi così bassi in tutto il nord Italia. Una punta, ovvero 0,1 grammi di eroina, costa anche meno di cinque euro, un grammo si aggira intorno ai 20-30 euro. La cocaina, a sua volta, ha dei prezzi che vanno dai 60 agli 80 euro al grammo”.

“La città fa tutto per non sapere”

Rogoredo è un lembo di territorio metropolitano che ogni tanto subisce qualche retata. Il bosco viene spesso anche parzialmente bonificato restando però una terra di nessuno. Sul Corriere della sera, Roberto Cornelli, docente universitario e coordinatore dell’Osservatorio per la promozione di politiche di sicurezza democratica spiega in un articolo pubblicato oggi e firmato da Chiara Evangelista e Giampiero Rossi, che “la città fa di tutto per non sapere. Chi ci passa si chiude bene nell’auto, accelera e se ne va”. Per Cornelli, “la città continua a fabbricare disuguaglianze, ne crea sempre di nuove e si illude di rimuoverle con l’esclusione”. “Milano rinuncia storicamente al controllo del territorio”