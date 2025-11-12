All’esterno di un istituto comprensivo di Castelverde, alla periferia est di Roma, una studentessa di 12 anni è stata aggredita alle spalle da un gruppo di undici coetanei. Secondo quanto ricostruito, la 12enne sarebbe stata prima strattonata e poi trascinata a terra, in una via a pochi metri dalla scuola. Sono poi intervenuti altri studenti, che hanno soccorso la studentessa allontanando i bulli. Tra gli aggressori c’erano ragazzi e ragazze dell’età della vittima e qualcuno di qualche anno più grande. A quanto pare, l’aggressione è stata ripresa con i cellulari da alcuni studenti che hanno assistito alla scena mentre incitavano i bulli.

La denuncia del quartiere

La famiglia della 12enne sta valutando se presentare denuncia. La scuola, invece, ha già convocato le undici famiglie dei presunti responsabili per chiarire l’accaduto, mentre i docenti si sono riuniti d’urgenza per discutere le misure da adottare. “Bisogna capire come agire nei confronti degli undici ragazzi, ma anche come rafforzare le iniziative legate al bullismo e al cyberbullismo che la scuola quotidianamente già mette in campo”, ha dichiarato la vicepreside Mara Magazzeni.

Il caso è esploso grazie al comitato di quartiere di Castelverde, che ha denunciato pubblicamente l’episodio sui social. “Non è la prima volta che questa baby gang compie episodi di bullismo”, ha spiegato il presidente Daniele Salustri nel post. “Dopo il post, alcuni genitori dei ragazzi coinvolti ci hanno contattato per chiederci di cancellarlo. Ci siamo rifiutati: la soluzione non è nascondere, ma affrontare il problema. In molti casi, la rovina di certi ragazzi è proprio l’atteggiamento degli adulti che minimizzano”. Sono in molti, infatti, a puntare il dito contro il clima di omertà e contro le giustificazioni da parte di alcuni adulti, i quali preferiscono sminuire il problema anziché affrontarlo.