Furto da oltre 200mila euro in un appartamento del quartiere San Giovanni, a Roma. Il colpo è stato messo a segno nella giornata di martedì scorso in via La Spezia, dove alcuni ladri sono riusciti a introdursi nell’abitazione approfittando dell’assenza del proprietario.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato una fiamma ossidrica per forzare la cassaforte presente in casa. Una volta aperta, hanno portato via un ingente bottino composto da gioielli, orologi di lusso e carte collezionabili di grande valore economico. I responsabili sono poi fuggiti prima del rientro del proprietario, che ha scoperto il furto e allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Le carte collezionabili diventano un bene sempre più ricercato

Tra gli oggetti rubati figurano anche rare carte da collezione dei franchise Pokémon e One Piece, sempre più richieste nel mercato internazionale del collezionismo. Negli ultimi anni queste carte hanno acquisito un valore economico paragonabile a quello di gioielli e orologi di pregio, trasformandosi in veri e propri investimenti.

Alcuni esemplari particolarmente rari possono raggiungere quotazioni molto elevate. Esistono infatti piattaforme specializzate dove collezionisti e investitori acquistano e vendono carte a cifre che possono arrivare a migliaia di euro per singolo pezzo.

Un fenomeno in crescita anche in Italia

Il caso di San Giovanni conferma una tendenza sempre più diffusa: le carte collezionabili sono entrate nel mirino della criminalità insieme agli oggetti tradizionalmente più preziosi. Collezioni custodite in cassaforte e spesso assicurate attirano l’interesse dei ladri, consapevoli dell’elevato valore di mercato di alcuni esemplari.

Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi mesi in diverse città italiane sono stati segnalati furti legati al mercato delle carte da collezione, un settore in continua crescita che coinvolge appassionati, investitori e commercianti. Un fenomeno che sta cambiando anche la natura dei beni più ambiti dai malviventi durante i furti in appartamento.