Furti da migliaia di euro, il mondo delle carte Pokémon e manga nel mirino dei ladri
Le carte Pokémon, nate negli anni Novanta, sono diventate oggetti da collezione di altissimo valore. Alcuni esemplari rari possono raggiungere cifre milionarie, attirando l’attenzione di ladri, rapinatori e truffatori. Recentemente, una carta Pikachu Illustrator, posseduta dal wrestler e youtuber Logan Paul, è stata venduta per 16.492.000 dollari. Il collezionista l’aveva acquistata nel 2021 per 5,28 milioni di dollari. L’acquirente è stato AJ Scaramucci, figlio dell’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci. Questi numeri dimostrano quanto il mercato delle carte da gioco collezionabili, tra Pokémon e altri titoli come One Piece, sia diventato estremamente redditizio, ma anche molto rischioso.
I furti in Italia
Anche in Italia i collezionisti sono finiti nel mirino dei criminali. Un imprenditore di Alpignano si è visto svuotare lo zaino con decine di carte Pokémon e One Piece, tra cui Magneton, Nidoking, Alakazam e Mewtwo, per un valore stimato oltre i 20.000 euro. Il furto è avvenuto in un autogrill della provincia di Alessandria, mentre l’imprenditore tornava da Lucca Comics. Secondo gli investigatori, i ladri probabilmente lo avevano seguito. Fortunatamente, l’uomo ha notato online un annuncio in cui venivano vendute le sue carte e ha subito contattato i carabinieri, dando il via a un’indagine decisiva.
L’indagine e i recuperi
Grazie al numero seriale e alla certificazione delle carte, i carabinieri hanno identificato due sospettati: un 27enne residente nel Biellese e un 44enne del Torinese, entrambi incensurati. Dopo perquisizioni autorizzate dalla procura di Alessandria, gran parte della refurtiva è stata recuperata. I due sono stati denunciati per ricettazione. Altri episodi recenti includono un furto in una tabaccheria di Pessinetto e al negozio di CiccioGamer89 nel centro di Torino, mentre nel Lazio un sospettato di furto di carte manga è stato persino gambizzato.