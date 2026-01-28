Un 28enne originario del Bangladesh è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’uomo ha palpeggiato una turista di 16 anni nella metropolitana di Roma provando perfino a baciarla, approfittando di un momento di distrazione della ragazza e della confusione all’interno del convoglio. Il 28enne, trasferito in carcere, era stato denunciato due anni fa per un reato simile: in quella circostanza la vittima si trovava a bordo di un autobus.

Violenza sessuale in metro

Secondo quanto ricostruito, la giovane turista, originaria di Singapore, si trovava in visita nella Capitale con la propria famiglia. Il suo viaggio in metro, però, si è trasformato in un vero e proprio incubo. Un uomo, che viaggiava a bordo del suo stesso vagone, l’aveva seguita una volta scesa dal convoglio e ha approfittato della confusione e di qualche metro di distanza guadagnato dai genitori per avvicinarla. A quel punto ha iniziato a palpeggiarla. La ragazza è riuscita a divincolarsi dalla presa, ma l’uomo l’ha rapidamente riafferrata nel tentativo di darle un bacio: si è fermato solo quando la ragazza ha chiesto aiuto attirando l’attenzione dei suoi genitori, che camminavano qualche metro più avanti.

Nel panico, la giovane turista ha poi indicato silenziosamente il suo assalitore, che si trovava ancora a pochi passi da lei. La ragazza, in lacrime, ha cercato aiuto presso la biglietteria alla stazione di Ottaviano (linea A). L’addetta allo sportello ha chiamato il 112, riuscendo ad avvertire immediatamente il personale addetto alla vigilanza per bloccare il presunto responsabile. La ragazza è stata soccorsa dagli agenti intervenuti sul posto, che hanno provveduto a raccogliere la sua denuncia. Il 28enne, responsabile della violenza sessuale, è stato prontamente arrestato.