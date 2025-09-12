Si è intrufolato in un bar chiuso sul lungolago di Verbania, forzando la saracinesca. Una volta entrato, il ladro ha scassinato la cassa rubando 2 mila euro. L’episodio risale a metà luglio, ma ora i carabinieri sono riusciti a identificarlo grazie allo studio delle telecamere di sicurezza. A tradire il 19enne è stato un tatuaggio vistoso, visibile dai filmati, che ha permesso ai militari di arrivare alla sua identità, incrociando le immagini con ulteriori dati raccolti durante le indagini.