Momenti di tensione questa mattina a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni è stato rapito da alcune persone mentre si recava a scuola. Fortunatamente, il giovane è stato liberato poco dopo grazie all’intervento della Polizia di Stato. Secondo le prime informazioni, il ragazzo “sta bene ed è in sicurezza”, come confermato dalla Procura di Napoli, che coordina le indagini insieme alla Squadra Mobile della Questura partenopea. L’ufficio inquirente è guidato dal procuratore Nicola Gratteri. Al momento i dettagli sull’accaduto restano riservati: non è stata ancora chiarita la dinamica del sequestro né le motivazioni alla base del gesto. Non si esclude l’ipotesi di un rapimento a scopo di estorsione. Il 15enne, che secondo indiscrezioni sarebbe figlio di un imprenditore locale, è ora in Questura accompagnato dalla famiglia e dall’avvocato Michele Rullo, dove sarà ascoltato dagli investigatori per ricostruire l’accaduto. Le indagini sono in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.