Il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak, figura centrale e considerato il più stretto alleato di Volodymyr Zelensky, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell’ambito dell’inchiesta sul presunto scandalo di corruzione da 100 milioni di euro.

La notizia, diffusa dai media di Kiev, ha immediatamente avuto grande risonanza politica. Zelensky ha pubblicamente elogiato Yermak, da anni percepito come il suo braccio destro, ma ha precisato che “non ci dovrebbe essere motivo di essere distratti da nient’altro che dalla difesa dell’Ucraina”. Secondo indiscrezioni, il consigliere era in procinto di partire per gli Stati Uniti per avanzare nei negoziati di pace.

Axios riferisce che Yermak avrebbe dovuto recarsi oggi “a Miami per colloqui con la squadra del presidente Trump sul piano di pace”. Il consigliere, insieme ad alcuni membri dello staff di Zelensky, era atteso per “tenere negoziati con il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, e l’inviato speciale Steve Witkoff”. L’obiettivo, secondo la stessa testata, era “finalizzare l’intesa tra Stati Uniti e Ucraina prima che Witkoff e Kushner si recassero a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin”. Intanto, ieri gli investigatori hanno perquisito il suo ufficio e la sua abitazione nell’ambito dell’indagine sulle presunte tangenti nel settore nucleare. “Gli inquirenti non hanno alcun ostacolo”, ha dichiarato Yermak: “Hanno avuto pieno accesso all’appartamento. Da parte mia c’è la massima collaborazione”.