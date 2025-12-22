Questa mattina è sceso dalla macchina per un guasto mentre percorreva la statale statale 7 Ter Salentina, nel territorio comunale di Sava, sulla via per Manduria, in provincia di Taranto. Un gesto rischioso, probabilmente dovuto a una forata, che gli è costato la vita, perché è stato investito da un furgone in corsa. Vittima dell’incidente un uomo di circa 50 anni, deceduto dopo essere stato travolto dal mezzo pesante.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si era fermata con la propria auto a causa di un problema tecnico, molto probabilmente per una foratura. Una volta sceso dal mezzo per controllare, sarebbe stato travolto dal furgone. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Manduria che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità