Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Lampedusa nel pomeriggio di lunedì 16 marzo. Angela Bono, 52 anni, stava rientrando nella propria abitazione quando è stata travolta dal cancello scorrevole della proprietà. Secondo una prima ricostruzione, una violenta folata di vento avrebbe fatto uscire la struttura metallica dalle guide, facendola crollare improvvisamente sulla donna.

L’impatto è stato devastante: Angela Bono è stata scaraventata a terra perdendo conoscenza. Un passante che aveva assistito alla scena si è precipitato subito in suo aiuto, cercando di liberarla dalla pesante cancellata. Poco dopo è arrivato anche il marito della donna, che insieme al primo soccorritore e a un secondo passante è riuscito a spostare la struttura per estrarla. Nonostante il tentativo disperato di salvarla, le condizioni della 52enne sono apparse subito gravissime.

I soccorsi e il cordoglio della città

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Insieme al personale medico sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente avvenuto in contrada Piddu. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile: Angela Bono è deceduta prima di poter essere trasferita al pronto soccorso dell’isola.