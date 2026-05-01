L’ultimo safari è finito in tragedia, il miliardario del vino californiano Ernie Dosio è morto durante una battuta di caccia nella foresta pluviale del Gabon, travolto da 5 elefanti femmina e un cucciolo.

Originario di Lodi

Italo-americano originario di Lodi che ha fatto una fortuna stimabile in 12mila acri di vigneti, è anche noto (e quindi anche contestato) come cacciatore e amante di trofei di caccia.

Il gruppo armato di fucili di cui faceva parte Dosio giocava alla caccia grossa: in palio 40mila dollari a chi uccidesse un esemplare di cefalofo dal dorso giallo, una rara specie di antilope che vive nelle foreste. Proprio il buio spesso della fittissima vegetazione ha impedito alla vittima di accorgersi dell’impetuoso sopraggiungere di un branco di elefantesse in corsa.