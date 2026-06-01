Si aggrava la posizione del 51enne di Mazara del Vallo coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto venerdì 29 maggio, quando la Nissan Qashqai che stava guidando si è scontrata con uno scuolabus carico di studenti. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello schianto ci sarebbe una precedenza non rispettata.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di 19 persone, tra cui 14 bambini che viaggiavano a bordo del mezzo scolastico. Tre piccoli passeggeri sono stati già dimessi dopo le cure ricevute, mentre gli altri restano ricoverati in diversi ospedali siciliani, tra Palermo, Trapani, Marsala e la stessa Mazara del Vallo. Le loro condizioni, fortunatamente non gravissime, presentano prognosi che vanno da semplici contusioni fino ad alcune fratture, oltre al forte stato di shock riportato dopo l’accaduto.

L’uomo positivo alla cocaina: si profilano accuse pesanti

Gli accertamenti effettuati nelle ore successive all’incidente avrebbero confermato che il conducente della Nissan era sotto l’effetto di cocaina al momento dello scontro. Un elemento che rende ancora più grave il suo quadro giudiziario.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona, furti e droga, potrebbe ora dover rispondere di lesioni aggravate plurime, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e guida senza patente. A queste contestazioni potrebbero aggiungersi sanzioni amministrative per l’assenza di copertura assicurativa e per le violazioni al codice della strada rilevate dagli agenti. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.