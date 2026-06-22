Resta ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Elena B., la giovane che viaggiava sullo scooter insieme a Sofia Barberi, la 23enne morta nel tragico incidente avvenuto nelle prime ore del mattino a Ceriale, nel Savonese. Per salvare la vita alla ragazza, poco più che ventenne, i medici sono stati costretti ad amputarle un piede durante un delicato intervento chirurgico eseguito nella notte dello schianto. Intanto i carabinieri hanno concluso i rilievi e trasmesso alla Procura di Savona il rapporto sull’accaduto, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi.

La prima ricostruzione

L’incidente si è verificato venerdì poco dopo l’una di notte. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, una Fiat Cinquecento condotta da una neopatentata di 18 anni, che aveva conseguito la patente soltanto tre mesi fa, avrebbe invaso la corsia opposta andando a colpire frontalmente lo scooter sul quale viaggiavano Sofia ed Elena. L’impatto è stato devastante: le due giovani sono state sbalzate sull’asfalto e il mezzo a due ruote è stato praticamente distrutto.

Nelle ore successive alla tragedia ha suscitato forti polemiche un video registrato da uno degli occupanti dell’auto e pubblicato sui social. Nel filmato il giovane, riprendendo la scena dopo l’incidente, pronunciava la frase: “Vi giuro, questa qua è morta…”. Successivamente lo stesso ragazzo ha chiesto scusa, sostenendo di non aver compreso la reale gravità della situazione, ma il video ha provocato una forte ondata di indignazione.

La tensione è salita ulteriormente quando alcune persone si sono presentate sotto l’abitazione del giovane, rivolgendogli insulti e minacce. I genitori, spaventati, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno riportato la calma. Il video è stato acquisito dagli investigatori ed è stato inserito nel fascicolo trasmesso alla Procura insieme alle immagini della videosorveglianza e alle testimonianze raccolte. La conducente della Cinquecento, alla quale è stata immediatamente ritirata la patente, è stata denunciata per omicidio stradale e lesioni personali aggravate.