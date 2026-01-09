Partono i primi scioperi del 2026 nei trasporti. Sono cominciati ieri con il fermo di bus, tram, treni e metro a livello locale, provinciale e regionale proclamati da varie sigle sindacali. E fino a domenica ci saranno altre proteste mettendo a rischio i servizi nel trasporto ferroviario e aereo. Oggi sarà la volta di uno sciopero in Sardegna per l’intera giornata sempre nel trasporto locale mentre si fermerà per 24 ore il personale della Swissport Italia dell’aeroporto di Milano Linate ma anche di quello di airport handling aeroporti di Linate e Malpensa.

Un weekend di scioperi

Sempre il 9 incrociano le braccia per 24 ore le hostess di easyjet e per 8 ore quelle di Vueling. Nel ricordare che nel 2025 in Italia ci sono stati 19 scioperi nel comparto aereo, in media oltre 1,5 giorni ogni mese, RimborsoAlVolo ricorda che per i disagi i passeggeri hanno diritti ad indennizzi fino a 600 euro a testa in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo.

Dalle 21 di venerdì 9 alle 21 di sabato 10 gennaio sarà sciopero nelle Ferrovie per un’astensione proclamata da alcune sigle sindacali autonome. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, ha fatto sapere l’azienda, “potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di sabato 10 gennaio”. Trenitalia, “tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione”. Il 10 infine, si fermano per 8 ore a livello nazionale i dipendenti di Rfi che lavorano negli impianti di manutenzione delle infrastrutture.