Stava viaggiando sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla mamma di 38 anni, quando la vettura si è scontrata con un suv che procedeva nel senso di marcia opposto. Vittima dello scontro una bambina di quattro anni di Triggiano (Bari), morta questa mattina nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. Alla guida dell’altro mezzo c’era un uomo di 37 anni, residente a Mola di Bari.

Per la piccola non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. La mamma è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso al Policlinico di Bari, dove si trova attualmente in condizioni ritenute molto gravi. È attualmente intubata, in coma, nella sala rossa del pronto soccorso in attesa, al termine degli accertamenti, di trasferimento in rianimazione. Il 37enne è stato trasportato all’ospedale Di Venere di Bari con traumi a una gamba e alla testa. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia stradale che hanno proceduto al sequestro delle due auto. Il luogo dell’incidente si trova in aperta campagna e si stanno cercando eventuali sistemi di videosorveglianza per aiutare nella ricostruzione della dinamica.