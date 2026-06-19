Un giovane di 15 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina dopo le 2 in viale Epipoli, zona nord di Siracusa. In base a una prima ricostruzione, ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due motocicli. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove però è deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane, di 18 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione. Sono in corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito nell’incidente. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dei fatti, avvenuti in prossimità di una rotatoria.