Un poliziotto è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un’altra auto.

Aniello Scarpati, 47 anni, di Portici

Aniello Scarpati, 47 anni, di Portici. viaggiava insieme al suo collega nella zona di viale Europa nella direzione opposta di una BMW X4 che avrebbe perso il controllo (in un primo momento si era ipotizzato un inseguimento in corso).

La Bmw avrebbe urtato la macchina condotta dagli agenti, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovie dello Stato. Scarpati sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre l’altro poliziotto è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento: l’uomo è ricoverato in prognosi riservata in condizioni considerate gravi.

Aniello Scarpati lascia una moglie e tre figli. Secondo quanto finora emerso dalle indagini, a bordo del Suv ci sarebbero state sei persone: quattro, tra cui due minori, sono finite in ospedale, mentre il conducente della Bmw X4 è in fuga. La Polizia di Stato, al momento, indaga per omissione di soccorso.

Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, successivamente è andato anche in ospedale dall’agente ferito e poi a casa dell’agente deceduto.