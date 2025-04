È di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 45, in provincia di Foggia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto: una Fiat Punto e una Fiat Panda. La vittima è un uomo di 42 anni, originario di Foggia, che viaggiava come passeggero a bordo della Fiat Punto, guidata da un 46enne. Quest’ultima, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con la Panda. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti in modo serio e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 per i rilievi e i soccorsi.