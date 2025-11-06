Grave incidente stradale questa mattina ad Arignano, nel Torinese. Un’auto e un autobus si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. L’urto è stato particolarmente violento e il conducente dell’automobile ha perso la vita sul colpo. A bordo del bus viaggiavano circa cinquanta persone, in gran parte studenti diretti a scuola: una ventina di loro ha riportato contusioni, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita secondo i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, coadiuvati dall’elisoccorso regionale e da diverse ambulanze. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Il traffico è stato temporaneamente deviato per permettere le operazioni di soccorso e di ricostruzione dell’accaduto.