Un violento incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino sull’autostrada A1, nel tratto del Modenese, coinvolgendo un mezzo pesante e un camper e causando il ferimento di sei persone, tra cui una mamma e il suo bambino di pochi mesi.

Le prime notizie

L’impatto è avvenuto poco prima delle 5, in direzione nord, all’altezza del chilometro 160, per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un tamponamento tra il camper su cui viaggiava la famiglia e un camion.

L’allarme è scattato intorno alle 4.45, quando sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Modena. I pompieri hanno lavorato in condizioni complesse per estrarre i feriti dai veicoli e mettere in sicurezza l’area, rimasta fortemente compromessa dall’impatto.

Per consentire le operazioni di soccorso e l’arrivo in sicurezza dell’elisoccorso del 118, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso alla circolazione per alcuni minuti, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Tra i feriti più gravi c’è un bambino di sette mesi, trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Ferite anche la madre e le altre quattro persone coinvolte, le cui condizioni sono al vaglio dei medici.