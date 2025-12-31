Le autorità messicane hanno sequestrato oltre 50 moto da Gran Premio e altre da corsa appartenute anche a Valentino Rossi e Marc Márquez. Le moto, il cui valore complessivo corrisponde a circa 34 milioni di euro, sono state rinvenute in un garage appartenente a Ryan James Wedding, ex atleta olimpico di snowboard nonché uno dei 10 latitanti più ricercati dall’FBI. La notizia è stata confermata tramite l’account X dell’FBI, che ha diffuso le immagini di una vera e propria collezione di moto da competizione, in gran parte firmate Ducati. Nel post viene sottolineato anche che in questo mese sono stati eseguiti diversi mandati di perquisizione in Messico, che hanno portato al sequestro di questa imponente collezione in un’operazione coordinata tra le autorità messicane, l’FBI, la Royal Canadian Mounted Police e il Dipartimento di Polizia di Los Angeles.

La collezione di Ryan Wedding

Nel post dell’FBI viene sottolineato anche che in questo mese sono stati eseguiti diversi mandati di perquisizione in Messico, che hanno portato al sequestro di questa imponente collezione in un’operazione coordinata tra le autorità messicane, l’FBI, la Royal Canadian Mounted Police e il Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Sono diverse le moto che compongono la collezione illegale di Wedding. A spiccare sono senza dubbio le Ducati MotoGP guidate da Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi e Andrea Iannone, così come la moto di Marc Márquez, campione del mondo Moto2 del 2012, e un’Aprilia 125cc con cui Rossi ha vinto il titolo in quella classe.

L’FBI ha poi menzionato una ricompensa di 15 milioni di dollari per qualsiasi informazione che possa portare all’arresto o e alla condanna di Wedding. Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico che partecipò ai Giochi invernali di Salt Lake City nel 2002, è ricercato negli Stati Uniti, in Canada e in Messico con accuse pesantissime: traffico internazionale di droga, riciclaggio di denaro, manomissione di testimoni e associazione a delinquere finalizzata all’omicidio nell’ambito di un’organizzazione criminale.