Un uomo di circa 80 anni è stato scoperto dalla moglie a fare sesso in auto con una dipendente 30enne. Il fatto è accaduto in provincia di Frosinone. La donna, dopo aver scoperto il tradimento, si è messa ad urlare ed è stata registrata e l’audio della moglie tradita è diventato virale in poco tempo dopo essere passato da smartphone a smartphone grazie a WhatsApp.

La donna ha scoperto il tradimento accorgendosi dell’auto del coniuge parcheggiata in una stradina. Si è avvicinata ed ha trovato il marito in atteggiamenti inequivocabili. A quel punto si è messa ad urlare attirando l’attenzione dei residenti che hanno assistito ad una scena tragica. La 30enne chiedeva scusa alla moglie dicendo che quella era la prima volta che cedeva alle richieste dell’anziano marito. Anche quest’ultimo cercava di difendere la giovane.

Qualcuno si è messo a registrare con lo smartphone e l’audio di quanto accaduto è diventato virale in poco tempo. Nella registrazione si sente la donna che racconta di alzarsi ogni mattina alle 5 per mandare avanti l’attività di famiglia sacrificando il suo tempo che viene tutto dedicato all’azienda e alla famiglia. La 30enne ha provato a giustificarsi dicendo che era la prima volta ed è stata licenziata. L’80enne è stato invece cacciato di casa.