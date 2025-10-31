Momenti di paura questa mattina in Valfurva, in Valtellina, dove uno scuolabus con nove studenti a bordo è uscito di strada mentre si dirigeva verso Bormio, finendo nel torrente Frodolfo dopo un volo di circa sette-otto metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 lungo la strada statale 300 del Passo di Gavia, all’altezza del chilometro 5,4.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di 39 anni potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore, finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Valdisotto, i carabinieri della Compagnia di Tirano, il 118 e il personale Anas, che ha provvisoriamente chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo.

Cinque feriti e indagini in corso

A bordo dello scuolabus si trovavano sette studenti e l’autista. Quattro ragazzi, tutti minorenni, hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo per accertamenti. Più serie le condizioni dell’autista, che però non è in pericolo di vita.

Il pullman, ribaltatosi su un lato all’interno dell’alveo del torrente, è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco del Comando di Sondrio, intervenuti con un’autopompa e mezzi di supporto. Le operazioni di recupero del mezzo sono state affidate a una ditta privata, sotto la supervisione dei pompieri.