Tutto è iniziato nel febbraio 2020, quando un trentenne toscano ha ricevuto su Instagram la richiesta di amicizia da una giovane donna. Quella che sembrava una normale conoscenza online si è presto trasformata in un flirt virtuale, con messaggi sempre più espliciti e scambi di foto e video a sfondo erotico. In realtà, dietro quel profilo non c’era la persona ritratta nelle immagini, ma – secondo l’accusa – una donna di 55 anni residente a Prato. La donna, con l’aiuto del figlio, avrebbe creato e gestito l’identità fittizia per adescare il giovane, spingendolo a inviare materiale intimo.

La vendetta e la diffusione del materiale

Una volta ottenuti i contenuti compromettenti, la 55enne avrebbe messo in atto un vero e proprio piano di vendetta. Ha inviato le immagini e i video non solo alla fidanzata del ragazzo, ma anche ai familiari, agli amici e persino ai colleghi della giovane donna, causando un grave danno alla coppia e all’ambiente lavorativo della vittima. Non soddisfatta, avrebbe iniziato a pedinare i due fidanzati, fotografandoli durante i loro spostamenti e soggiorni in hotel a Firenze per dimostrare presunte infedeltà.

La condanna e la fine della relazione

Il tribunale di Prato ha condannato la donna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per revenge porn, diffamazione, stalking e sostituzione di persona. Anche il figlio, accusato di averla aiutata nella creazione del falso profilo e nella raccolta delle prove fotografiche, è stato condannato per gli ultimi due reati. La vicenda, raccontata dal Corriere Fiorentino, ha avuto gravi conseguenze personali: nonostante il tentativo iniziale di resistere alle pressioni, i due fidanzati protagonisti della storia si sono poi definitivamente separati.