Né vincitori, né vinti. L’accordo di Sharm non ha realizzato i sogni di Bibi e islamisti. Hamas sta violando i patti non restituendo i corpi degli ostaggi e ha ripreso il controllo della Striscia. Invece di cedere le armi i miliziani stanno facendo piazza pulita dei rivali. Bibi Netanyahu ammette “La guerra non è finita”. Da Washington tuona Trump contro i jihadisti: “Siamo pronti ad annientarvi”. Insomma come diceva Mao “Grande è la confusione sotto il cielo”.

Potrebbe ripeterlo Hamas che tuttavia si riarma. Prima reazione israeliana: stop (parziale) dei camion di aiuti previsti; anziché i necessari 600 Tir ne stanno passando 140-150. Il vitale valico per la Striscia riaprirà, ben che vada, solo domenica.

Il braccio armato di Hamas chiede tempo

Le brigate armate al-Quassam dicono che “la ricerca degli ultimi corpi richiede un grande sforzo”. Probabile. In pratica chiedono tempo. Un po’ per rifiatare e riarmarsi, molto per evitare nell’immediato i bombardamenti promessi da Netanyau e minacciati dal tycoon che ha fretta di passare alla “fase due” (Operazione di sicurezza internazionale) per poi dar seguito alla “fase tre” (Zona cuscinetto). Per questo sta accelerando anche sulla Ucraina, ne ha parlato direttamente con Putin al telefono (due ore), si è reso disponibile a partecipare al nuovo summit di Budapest dopo quello (infruttuoso ) di due mesi fa in Alaska. Insomma, Trump cerca un altro successo diplomatico.

I ministri al Med di Napoli

Qualcosa si sta muovendo. I ministri degli esteri di Israele (Guideon Saar) e della Palestina (la signora Varsen Aghabekian) sono da giovedì a Napoli ; partecipano alla conferenza “MED Dialoghi Mediterranei”, evento organizzato dalla Farnesina per alimentare i colloqui di pace in una città blindata (chiusa anche piazza Plebiscito, cuore della città). I due ministri ufficialmente dicono di non volersi incontrare ma Napoli, eletta nella circostanza “Capitale della pace”, troverà di sicuro un escamotage per superare l’odiosa barriera.

Allarme di 007 e Procure d’Europa

Dicono: Hamas è già in mezzo a noi in Italia e in Europa con migliaia di simpatizzanti e agenti operativi infiltrati grazie a permessi di soggiorno. Alle manifestazioni pro Pal si sono viste sventolare pure le bandiere verdi del gruppo terroristico e social inneggianti ai miliziani mascherati di Gaza. A Udine durante gli scontri con la polizia, prima della partita Italia-Israele, i più violenti avevano il viso coperto dalla kefiah e parlavano in arabo. In Germania gli estremisti sono 32.500 e molti appoggiano Hamas. Di qui la crescente preoccupazione in mezza Europa.