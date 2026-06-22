Tre ragazzi giovanissimi, Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, hanno perso la vita all’alba di domenica a Senago, nel Milanese, dopo che l’auto su cui viaggiavano con altri sei amici è uscita di strada ed è finita nel canale Villoresi. Una notte iniziata con una festa tra amici si è trasformata in tragedia, con una vettura finita fuori traiettoria in prossimità di una curva e precipitata nel corso d’acqua, lasciando una comunità intera tra dolore, incredulità e sgomento.

I tre avevano tra i 17 e i 18 anni e vivevano tra Paderno Dugnano e l’hinterland milanese. Lorenzo Benin e Riccardo Provasi erano studenti dell’istituto superiore Gadda di Paderno Dugnano e giocavano a calcio nella Cob 91 di Cormano, società sportiva dell’area nord di Milano, dove erano conosciuti come amici inseparabili anche fuori dal campo. Camilla Copparoni, 18 anni da poco compiuti, frequentava un liceo di scienze umane e aveva praticato pallavolo nella Jolly Palazzolo Milanese, dove compagne e allenatori la ricordano come una presenza costante e sorridente.

Il ricordo degli amici

Sul luogo dell’incidente, tra i segni ancora visibili dell’impatto e la zona transennata, si sono radunati per ore amici e conoscenti dei ragazzi. “Sono morti tre nostri amici. Lasciateci in pace, vogliamo piangere soli”, hanno detto alcuni di loro, incapaci di contenere lo strazio davanti a quella scena.

Il dolore attraversa Paderno Dugnano, le scuole e le società sportive frequentate dalle vittime, tutte legate da amicizie costruite tra scuola, calcio e vita quotidiana. “Stavamo sempre insieme, sorrideva, non escludeva mai nessuno, una persona genuina, un ragazzo d’oro”, ricordano le compagne di classe di Lorenzo Benin. E ancora: “Ho pianto tutto il giorno, ho pensato ‘ditemi che è uno scherzo’, leggere che è morto è straziante. È assurdo, aveva tutta la vita davanti”.

Anche il mondo dello sport si stringe nel lutto. “Non esistono parole capaci di colmare una perdita così grande”, scrive la Jolly Palazzolo Milanese in ricordo di Camilla Copparoni, mentre dalla scuola arriva un messaggio di cordoglio: “Profondamente addolorati ricordiamo commossi Lorenzo, Riccardo e gli altri ragazzi vittime della sciagura”.