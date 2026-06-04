Un uomo è stato arrestato ad Alghero, in provincia di Sassari, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L’operazione è scattata in seguito a una richiesta di intervento arrivata al numero di emergenza 112 per una presunta lite all’interno di un’abitazione.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo avrebbe cercato di ridimensionare l’accaduto, descrivendo la situazione come una semplice discussione domestica. Tuttavia, gli approfondimenti effettuati dai militari hanno permesso di ricostruire una vicenda ben più grave, portando alla luce presunti episodi di violenza ai danni della donna presente nell’appartamento.

Le accuse e il trasferimento nel carcere di Bancali

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima sarebbe stata chiusa a chiave in una stanza, legata con una corda e imbavagliata. Durante l’aggressione avrebbe inoltre subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, oltre a essere colpita ripetutamente al volto. La donna sarebbe riuscita a liberarsi e a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore, riuscendo così a mettersi in salvo e a chiedere aiuto.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Alghero. Su disposizione della Procura di Sassari è stato trasferito nel carcere di Bancali, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.