“L’ho accoltellata e voglio darle fuoco.” Con queste parole, un giovane di 24 anni ha chiamato il 112, facendo scattare l’allarme a Ficarazzi, in provincia di Palermo. La sua voce fredda e lucida ha subito fatto capire ai carabinieri che la situazione era gravissima. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e affetto da disturbi psichici, ha confessato di trovarsi in un casolare abbandonato insieme alla sua ex fidanzata, dopo averla aggredita e minacciata di morte.

L’intervento dei carabinieri

I militari sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo il luogo indicato. All’interno del casolare, hanno trovato la giovane donna in stato di shock, terrorizzata e con segni evidenti di aggressione. Poco distante, il suo ex aveva già iniziato ad appiccare il fuoco a delle sterpaglie, tenendo in mano due coltelli – uno a serramanico di 12 centimetri e uno da cucina con lama di 9 centimetri – e un accendino. Anche davanti ai carabinieri, l’uomo continuava a minacciare la vittima, promettendo di ucciderla.

Grazie alla prontezza dei militari, il 24enne è stato immobilizzato e arrestato in flagranza di reato per atti persecutori. La donna, ancora scossa, ha raccontato di vivere da mesi in un clima di paura, vittima di continue minacce e persecuzioni da parte dell’ex compagno.