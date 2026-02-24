I carabinieri di Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, hanno arrestato un uomo di 34 anni accusato di aver sequestrato e picchiato la compagna e di averla perfino obbligata ad assumere sostanze stupefacenti. La donna, infatti, era costretta a vivere con il compagno violento che la insultava quotidianamente, arrivando anche a minacciarla di morte.

Le violenze quotidiane

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata insultata, colpita con pugni e calci, afferrata per la gola e minacciata con vari oggetti contundenti come cacciaviti e forbici. In più occasioni l’uomo, di origine marocchina, le avrebbe anche detto “ti ammazzo” oppure “io sono il tuo padrone e voi donne dovete ubbidire”. L’uomo, inoltre, avrebbe impedito più volte alla compagna di avere contatti con altre persone, cancellando perfino diversi numeri dalla rubrica del suo cellulare e obbligandola a ricevere le telefonate solo utilizzando il vivavoce per controllare le conversazioni.

Le indagini, inoltre, hanno condotto alla ricostruzione di alcuni episodi di violenza: gli investigatori, infatti, hanno scoperto che la donna veniva spesso chiusa a chiave in camera da letto e costretta a uscire solo per cucinare o pulire. In un episodio specifico, inoltre, il compagno l’avrebbe legata a un termosifone con una prolunga elettrica così da impedirle di andarsene, costringendola anche a fumare crack. Infine, la donna sarebbe stata anche obbligata ad avere rapporti con il compagno violento. Per il 34enne, accusato di maltrattamenti, lesioni personali e induzione all’uso di sostanze stupefacenti, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.