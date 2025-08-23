Nel porto di Civitavecchia sono stati sequestrati oltre 80 chilogrammi di marijuana. L’attenzione dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso dei controlli sui mezzi sbarcati da una nave proveniente da Barcellona, si è concentrata su un autoarticolato che trasportava un carico variegato apparentemente regolare e innocuo: abiti da sposa, medicinali e mangimi per animali.

Profitti per oltre 450mila euro

Il mezzo è stato sottoposto a una accurata ispezione. Grazie anche all’aiuto del cane antidroga delle fiamme gialle “Lyana”, sono stati rinvenute, occultate tra la merce, 68 buste di cellophane contenenti marijuana. La droga sequestrata, se immessa sulle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali profitti per oltre 450mila euro.

Il corriere, un cittadino bulgaro, è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha poi disposto il suo trasferimento presso la locale casa circondariale Borgata Aurelia. Le indagini proseguono per accertare l’origine della droga e identificare così eventuali complici coinvolti nel traffico. L’obiettivo è quello di smantellare le reti criminali che sfruttano il porto di Civitavecchia come snodo per i traffici illeciti.