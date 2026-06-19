Un uomo si è introdotto in una abitazione dove una ragazza di 23 anni si stava preparando per fare la doccia: era intenzionato a rubare ma ha finito per aggredire la ragazza e tentato di usarle violenza.

A Ponteranica, vicino Bergamo

E’ accaduto ieri attorno alle 18 a Ponteranica (Bergamo), dove la giovane, trascinata in giardino dal malintenzionato, è stata salvata dai vicini di casa, che hanno sentito le sue urla.

I vicini hanno malmenato il giovane aggressore, che era poco prima entrato in casa rompendo una porta di vetro. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre la giovane è stata portata in ospedale in stato di choc e assistita psicologicamente.