Un insegnante di liceo è stato accoltellato ieri mattina a Bassano del Grappa (Vicenza). L’aggressione è avvenuta intorno alle 7.30 in viale XI Febbraio, quando il docente, 62 anni, è stato colpito alla schiena da un giovane. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla vittima, l’episodio sarebbe scaturito dal rifiuto di concedere una sigaretta. La lama del coltello si è conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall’aorta e dal midollo spinale. Soccorso dai passanti, l’uomo è stato trasportato all’ospedale “San Bassiano”, dove nel pomeriggio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata, ma i sanitari escludono al momento un pericolo di vita. L’aggressore si è dileguato subito dopo l’attacco. I carabinieri della compagnia di Bassano, insieme al Nucleo operativo di Vicenza, hanno avviato le indagini. Vengono analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltati possibili testimoni. La persona ricercata sarebbe una sola. La vittima è un docente del liceo “Brocchi”, storico istituto cittadino. Al momento gli investigatori non hanno fornito ulteriori dettagli sull’identità dell’aggressore né sulle motivazioni, ma confermano che nessuna pista viene esclusa.