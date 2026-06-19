Gianpaolo Testa, 62 anni, residente a Pieve Emanuele (Milano), è morto nella tarda serata di ieri in un drammatico incidente in viale Forlanini, a Milano, dopo essersi schiantato con la propria moto contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

La prima ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, l’uomo proveniva dall’area dell’aeroporto di Linate e avrebbe effettuato un sorpasso sulla sinistra di un veicolo in marcia. In seguito alla manovra, avrebbe urtato lo spartitraffico centrale perdendo il controllo della moto. La corsa è proseguita in modo incontrollato fino al violento impatto con un palo della luce situato proprio sullo spartitraffico, che si è rivelato fatale.

Testa era un volto noto nell’ambiente dei motori. Appassionato fin da giovane, aveva iniziato a gareggiare nel motocross sui circuiti lombardi, costruendosi negli anni una lunga esperienza nel settore. Successivamente era passato alle competizioni su quattro ruote, prendendo parte anche al Campionato Gran Turismo.

Imprenditore del settore, aveva fondato la Tg Motors, azienda con sede a Fizzonasco di Pieve Emanuele, attiva nel comparto automobilistico e motociclistico. Negli ultimi anni si era dedicato allo sviluppo di prototipi di auto e moto, portando avanti diversi progetti legati all’innovazione e alla sperimentazione tecnica nel mondo dei motori.